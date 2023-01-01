Сказано в эфире

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Прямой эфир
Николай Азаров. Условия завершения СВО
00:04
24 мин
Прямой эфир
Николай Азаров. Украина может снизить возраст мобилизации?
00:31
25 мин
Контекст
ИИ в военном измерении: перекроет ли риски выгода?
00:56
2 мин
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Рядом с земным ядром
00:58
2 мин
Новости
Главные темы часа. 01:00
01:00
4 мин
Словом по столу
Тот самый Лука. Как улучшить работу своего мозга?
01:04
24 мин
Словом по столу
Тот самый Лука. Перевоспитание мужчин 35+ и предосення депрессия
01:32
25 мин
Контекст
Как самозащититься при онлайн-покупках
01:56
2 мин
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Бросил вызов гравитации: гелий ломает все стереотипы
01:58
2 мин
Новости
Главные темы часа. 02:00
02:00
4 мин
Стратегия и власть
Андрей Школьников. Роль современного искусства
02:04
22 мин
Стратегия и власть
Андрей Школьников. Как художнику стать новой легендой?
02:34
22 мин
Контекст
ИИ в военном измерении: перекроет ли риски выгода?
02:56
2 мин
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Несметные сокровища персидских шахов
02:58
2 мин
Новости
Главные темы часа. 03:00
03:00
4 мин
Вечер на радио Sputnik
Михаил Онуфриенко. Япония обиделась на Курилы, удары по портам Украины
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23 мин
Контекст
Как самозащититься при онлайн-покупках
03:31
2 мин
Вечер на радио Sputnik
Михаил Онуфриенко. Региональные войны уходят в прошлое
03:33
24 мин
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Любовь и смерть: как "певец революции" связал жизнь с двойным агентом
03:58
2 мин
Новости
Главные темы часа. 04:00
04:00
4 мин
Прямой эфир
Николай Азаров. Условия завершения СВО
04:04
24 мин
Контекст
ИИ в военном измерении: перекроет ли риски выгода?
04:31
2 мин
Прямой эфир
Николай Азаров. Украина может снизить возраст мобилизации?
04:33
25 мин
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Аляска и Россия: исторические переплетения
04:58
2 мин
Новости
Главные темы часа. 05:00
05:00
4 мин
Словом по столу
Тот самый Лука. Как улучшить работу своего мозга?
05:04
24 мин
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Самый быстрый в истории
05:28
2 мин
Контекст
Как самозащититься при онлайн-покупках
05:31
2 мин
Словом по столу
Тот самый Лука. Перевоспитание мужчин 35+ и предосення депрессия
05:33
25 мин
Узнать за 90 секунд
"Ходики", которым нет равных в мире
05:58
2 мин
Новости
Главные темы часа. 06:00
06:00
4 мин
Дуэль с Манучаровым
Василий Бейнарович. Зачем снимать фильмы о маньяках?
06:04
24 мин
Дуэль с Манучаровым
Василий Бейнарович. Может ли любовь все победить?
06:33
24 мин
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"Космос" на четырех колесах
06:58
2 мин
Новости
Главные темы часа. 07:00
07:00
4 мин
эКспрессо
Даниил Вахрушев. ЕГЭ в актерстве, сайты знакомств и "разводы" мошенников
07:04
54 мин
Новости
Главные темы часа. 08:00
08:00
4 мин
Стас разберется
Побоится ли Трамп нападать на Кубу и в чем феномен Гарри Поттера
08:04
114 мин
Новости
Главные темы часа. 10:00
10:00
4 мин
ИЗОЛЕНТА live
Как убить логистику ВСУ и сколько россиян занимаются бегом
10:04
111 мин
Новости
Главные темы часа. 12:00
12:00
4 мин
Дневной ракурс
"Зимняя заморозка" для ВСУ, Стубб – за русскую культуру, конкурс в вузы
12:04
22 мин
Узнать за 90 секунд
Как огонь учились добывать
12:26
2 мин
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Главные темы часа. 12:30
12:30
3 мин
Дневной ракурс
Влада MIRAVI. О Боге и тщеславии, фите с Бастой и бездушном ИИ
12:33
22 мин
Новости
Главные темы часа. 13:00
13:00
4 мин
Дневной ракурс
Забота о детях: время на "домашку", большая перемена в школе, реестр педофилов
13:04
22 мин
Контекст
ИИ в военном измерении: перекроет ли риски выгода?
13:26
2 мин
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Главные темы часа. 13:30
13:30
3 мин
Дневной ракурс
Ева Сорокина. Гардероб, который всегда работает, и "сложные" цвета
13:33
22 мин
Новости
Главные темы часа. 14:00
14:00
4 мин
Профилактика с Геннадием Онищенко
Какая одежда вызывает заболевания кожи?
14:04
51 мин
Новости
Главные темы часа. 15:00
15:00
4 мин
Прямой эфир
Заморозка конфликта на Украине, запретные зоны на полета, туры в Северную Корею
15:04
22 мин
Контекст
Как самозащититься при онлайн-покупках
15:26
2 мин
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Главные темы часа. 15:30
15:30
3 мин
Прямой эфир
Конкурс на бюджет в вузах, лояльные сотрудники и робособаки
15:33
22 мин
Новости
Главные темы часа. 16:00
16:00
4 мин
Прямой эфир
Светлана Кучумова. Масштабы украинской коррупции
16:04
22 мин
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"Чудодейственная" корица
16:26
2 мин
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Главные темы часа. 16:30
16:30
3 мин
Дневной ракурс
Влада MIRAVI. О Боге и тщеславии, фите с Бастой и бездушном ИИ
16:33
22 мин
Новости
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17:00
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Никита Комаров. С чем связано ослабление рубля летом?
17:04
24 мин
Новости
Главные темы часа
17:30
3 мин
Прямой эфир
Никита Комаров. Как доллар смог завоевать мир?
17:33
25 мин
Контекст
ИИ в военном измерении: перекроет ли риски выгода?
17:58
2 мин
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18:00
4 мин
Пятница, вечер!
Дмитрий Пучков. Отказ США от инклюзивности и обмен между Россией и Украиной
18:04
24 мин
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Главные темы часа. 18:30
18:30
3 мин
Пятница, вечер!
Дмитрий Пучков. Реестр "Насильник-Педофил", снятие санкций со спортсменов
18:33
25 мин
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Почему японцы живут долго
18:58
2 мин
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Главные темы часа. 19:00
19:00
4 мин
Пятница, вечер!
Дмитрий Пучков. Тренд на фальшивые свадьбы и отмена домашнего задания в школах
19:04
24 мин
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19:30
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Пятница, вечер!
Дмитрий Пучков. Фильм "Схватка", кассовые сборы "Одиссии"
19:33
25 мин
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Как самозащититься при онлайн-покупках
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20:00
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Ага, тот самый Бочарик
Андрей Бочаров. Зачем США спасают японскую экономику?
20:04
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20:30
3 мин
Ага, тот самый Бочарик
Андрей Бочаров. Продвижение традиционных ценностей в кино
20:33
25 мин
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Упрямец, разгадавший тайну
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21:00
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БПЛА над Румынией, отечественный самолет МС-21-30, Медовый Спас
21:04
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21:30
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Риелторы-мошенники, медпомощь при ВИЧ, татуировки у подростков
21:33
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Никита Комаров. С чем связано ослабление рубля летом?
22:04
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22:30
3 мин
Прямой эфир
Никита Комаров. Как доллар смог завоевать мир?
22:33
24 мин
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Благотворительность по неведению
22:58
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Пятница, вечер!
Дмитрий Пучков. Отказ США от инклюзивности и обмен между Россией и Украиной
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Как уберечься от рака
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Доктор от Бога: великая миссия Ермольевой
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Дуэль с Манучаровым
Василий Бейнарович. Зачем снимать фильмы о маньяках?
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Дуэль с Манучаровым
Василий Бейнарович. Может ли любовь все победить?
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Компании ответят рублем за невольное содействие мошенниикам
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"Космос" на четырех колесах
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Профилактика с Геннадием Онищенко
Какая одежда вызывает заболевания кожи?
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Как уберечься от рака
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Несметные сокровища персидских шахов
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Никита Комаров. С чем связано ослабление рубля летом?
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Ага, тот самый Бочарик
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Андрей Бочаров. Продвижение традиционных ценностей в кино
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Компании ответят рублем за невольное содействие мошенниикам
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Сказочные Кижи: россыпь памятников на клочке земли
05:58
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Пятница, вечер!
Дмитрий Пучков. Отказ США от инклюзивности и обмен между Россией и Украиной
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Дмитрий Пучков. Реестр "Насильник-Педофил", снятие санкций со спортсменов
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Андроид XVIII века
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