Рейтинг@Mail.ru
Сказано в эфире - Радио Sputnik
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Новости
Главные темы часа. 00:00
00:00
4 мин
С точки зрения здравого смысла
Сокращение добычи нефти, запрет на СПГ из России, политика Центробанка
00:04
49 мин
День в истории
Вирус антисемитизма
00:55
1 мин
На грани
Нешто Кошта? Премьер Португалии ушел из-за коррупционного скандала
00:56
4 мин
Новости
Главные темы часа. 01:00
01:00
4 мин
Кардиограмма дня
Прогноз ЦБ: российские банки заработают около 3 трлн рублей
01:04
12 мин
Кардиограмма дня
Великобритания расширила список антироссийских санкций
01:16
11 мин
Кардиограмма дня
Инвесторы смогут приобрести у россиян заблокированные иностранные бумаги
01:29
12 мин
Кардиограмма дня
Еврокомиссия рекомендует начать интеграцию Украины в ЕС
01:41
12 мин
День в истории
Без срока давности
01:53
1 мин
На грани
Один ДОВСЕ и все – из одного. Договор об обычных вооружениях канул в лету
01:56
4 мин
Новости
Главные темы часа. 02:00
02:00
4 мин
Перископ: взгляд из глубины
Заявления ХАМАС, критика от Кличко, раскол общества на Украине
02:04
49 мин
День в истории
Все, что вы хотели знать о Казахстане, но стеснялись спросить
02:54
1 мин
Узнать за 90 секунд
Откуда есть пошла русская земля: Нестор Летописец
02:57
3 мин
Новости
Главные темы часа. 03:00
03:00
4 мин
Кардиограмма дня
Гуманитарное перемирие в Газе, доктрины НАТО и членство Украины в ЕС
03:04
50 мин
День в истории
В эфире
03:54
1 мин
На грани
Один ДОВСЕ и все – из одного. Договор об обычных вооружениях канул в лету
03:56
4 мин
Новости
Главные темы часа. 04:00
04:00
4 мин
Теория заблуждений
Зона влияния НАТО, Украина и Молдавия в ЕС
04:04
24 мин
Теория заблуждений
Покушение на Филипоненко, истощение оружейных запасов США
04:30
24 мин
День в истории
Вирус антисемитизма
04:55
1 мин
На грани
Нешто Кошта? Премьер Португалии ушел из-за коррупционного скандала
04:56
4 мин
Новости
Главные темы часа. 05:00
05:00
4 мин
С точки зрения здравого смысла
Сокращение добычи нефти, запрет на СПГ из России, политика Центробанка
05:04
49 мин
День в истории
Без срока давности
05:54
1 мин
Узнать за 90 секунд
Откуда есть пошла русская земля: Нестор Летописец
05:57
3 мин
Новости
Главные темы часа. 06:00
06:00
4 мин
Лосева. Все будет ru
Разнообразие парковок и штрафы за неправильную стоянку
06:04
24 мин
Лосева. Все будет ru
Городская инфраструктура для автомобилистов и "Умный город"
06:30
23 мин
День в истории
Все, что вы хотели знать о Казахстане, но стеснялись спросить
06:55
1 мин
Узнать за 90 секунд
Сундук с сокровищами: кремлевская тайна на пятиметровой глубине
06:58
2 мин
Новости
Главные темы часа. 07:00
07:00
4 мин
Заря
Новые условия для Украины, Эрдоган в Ташкенте и психическое здоровье
07:04
114 мин
Узнать за 90 секунд
Людовик и его "Мерлезонский балет": роуд-муви XVII века
08:58
2 мин
Новости
Главные темы часа. 09:00
09:00
4 мин
ИЗОЛЕНТА live
Путин в Казахстане, переворот Наполеона Бонапарта и защита иммунитета
09:04
114 мин
Узнать за 90 секунд
Римские одежды Минина и Пожарского и другие секреты московского памятника
10:58
2 мин
Новости
Главные темы часа. 11:00
11:00
4 мин
Лосева. Все будет ru
Разнообразие парковок и штрафы за неправильную стоянку
11:04
24 мин
Новости
Главные темы часа. 11:30
11:30
3 мин
Лосева. Все будет ru
Городская инфраструктура для автомобилистов и "Умный город"
11:33
23 мин
День в истории
Все, что вы хотели знать о Казахстане, но стеснялись спросить
11:58
1 мин
Новости
Главные темы часа. 12:00
12:00
4 мин
Прямой эфир
На пороге большой войны? Ждать ли эскалации конфликта на Ближнем Востоке
12:04
11 мин
Прямой эфир
Теперь без лазеек? К чему приведут налоговые поправки
12:15
13 мин
Новости
Главные темы часа. 12:30
12:30
3 мин
Узнать за 90 секунд
Лучший подарок - книга: как стать классиком кулинарной литературы
12:58
2 мин
Новости
Главные темы часа. 13:00
13:00
4 мин
Прямой эфир
Российско-казахстанские отношения: стратегическое партнерство и экономика
13:04
14 мин
Прямой эфир
Ключевая ставка, курс рубля, инфляция. Основное из заявление Набиуллиной
13:18
10 мин
Новости
Главные темы часа. 13:30
13:30
3 мин
Прямой эфир
Отдых "все включено" на юге России. Дорого?
13:33
12 мин
День в истории
Без срока давности
13:58
1 мин
Новости
Главные темы часа. 14:00
14:00
4 мин
Персоны грата
Мария Захарова о дипломатии как искусстве служения Родине
14:04
24 мин
Новости
Главные темы часа. 14:30
14:30
3 мин
Персоны грата
Мария Захарова об информационной работе и борьбе с дипфейками
14:33
25 мин
Узнать за 90 секунд
В моркови все прекрасно: и вкус, и цвет, и корнеплод, и ботва
14:58
1 мин
Новости
Главные темы часа. 15:00
15:00
4 мин
Прямой эфир
Премьер Израиля блокирует обмен заложниками с двойным гражданством
15:04
12 мин
Прямой эфир
Европа проигрывает в поединке с Россией
15:16
12 мин
Новости
Главные темы часа. 15:30
15:30
3 мин
Прямой эфир
Европарламент призвал отменить решение о конфискациях имущества россиян
15:33
12 мин
Прямой эфир
На Украине нет русского национального меньшинства
15:46
12 мин
День в истории
Без срока давности
15:58
1 мин
Новости
Главные темы часа. 16:00
16:00
4 мин
Прямой эфир
Ключевая ставка, курс рубля, инфляция. Основное из заявление Набиуллиной
16:04
10 мин
Новости
Главные темы часа. 16:30
16:30
3 мин
Служебный вход
Дизайнер: о 42-м размере и как носить подиумные коллекции
16:33
25 мин
Узнать за 90 секунд
Людовик и его "Мерлезонский балет": роуд-муви XVII века
16:58
2 мин
Новости
Главные темы часа. 17:00
17:00
4 мин
Карякин. Za спорт
Илья Хвостиков – от спорта к карьере в кино
17:04
54 мин
День в истории
В эфире
17:58
1 мин
Новости
Главные темы часа. 18:00
18:00
4 мин
Не судите сами
Годовщина "Хрустальной ночи" и президентская гонка в США
18:04
24 мин
Новости
Главные темы часа. 18:30
18:30
3 мин
Не судите сами
Ядерное оружие: кто следит за безопасностью на планете?
18:33
25 мин
Узнать за 90 секунд
Римские одежды Минина и Пожарского и другие секреты московского памятника
18:58
2 мин
Новости
Главные темы часа. 19:00
19:00
4 мин
Обсудим?
Путин в Казахстане, панды покидают Вашингтон и рецепты счастья
19:04
54 мин
День в истории
Все, что вы хотели знать о Казахстане, но стеснялись спросить
19:58
1 мин
Новости
Главные темы часа. 20:00
20:00
4 мин
Починяем примус с Евгением Примаковым
Третья мировая война, противостояние с США и особенности геополитики
20:04
54 мин
Узнать за 90 секунд
Лучший подарок - книга: как стать классиком кулинарной литературы
20:58
2 мин
Новости
Главные темы часа. 21:00
21:00
4 мин
Прямой эфир
США и Россия обсудили двусторонние отношения
21:04
11 мин
Прямой эфир
ЕС разработал план финансирования Украины на случай венгерского вето
21:16
13 мин
Новости
Главные темы часа. 21:30
21:30
3 мин
Прямой эфир
Израиль согласился на гуманитарные паузы в секторе Газа
21:33
12 мин
Прямой эфир
Что ждет россиян за границей?
21:46
12 мин
День в истории
Без срока давности
21:58
1 мин
Новости
Главные темы часа. 22:00
22:00
4 мин
Не судите сами
Годовщина "Хрустальной ночи" и президентская гонка в США
22:04
23 мин
Новости
Главные темы часа. 22:30
22:30
3 мин
Не судите сами
Ядерное оружие: кто следит за безопасностью на планете?
22:33
24 мин
Узнать за 90 секунд
В моркови все прекрасно: и вкус, и цвет, и корнеплод, и ботва
22:58
1 мин
Новости
Главные темы часа. 23:00
23:00
4 мин
Прямой эфир
Европарламент призвал отменить решение о конфискациях имущества россиян
23:04
12 мин
Прямой эфир
На Украине нет русского национального меньшинства
23:16
12 мин
Новости
Главные темы часа. 23:30
23:30
3 мин
Служебный вход
Дизайнер: о 42-м размере и как носить подиумные коллекции
23:33
25 мин
День в истории
В эфире
23:58
1 мин
Новости
Главные темы часа. 00:00
00:00
4 мин
Карякин. Za спорт
Илья Хвостиков – от спорта к карьере в кино
00:04
50 мин
День в истории
"Выдающиеся заслуги" Бориса Пастернака
00:54
1 мин
На грани
"Проукраинским оленям" приготовиться. США грозят "задушить" "Арктик СПГ 2
00:56
4 мин
Новости
Главные темы часа. 01:00
01:00
4 мин
Обсудим?
Путин в Казахстане, панды покидают Вашингтон и рецепты счастья
01:04
50 мин
День в истории
День полиции
01:54
1 мин
На грани
"Шахер-махер" или Такер? Трамп назвал своего возможного вице-президента
01:56
4 мин
Новости
Главные темы часа. 02:00
02:00
4 мин
Починяем примус с Евгением Примаковым
Третья мировая война, противостояние с США и особенности геополитики
02:04
48 мин
День в истории
"Строгое мастерство" Ивана Бунина
02:53
1 мин
На грани
"Проукраинским оленям" приготовиться. США грозят "задушить" "Арктик СПГ 2
02:56
4 мин
Новости
Главные темы часа. 03:00
03:00
4 мин
Персоны грата
Мария Захарова о дипломатии как искусстве служения Родине
03:04
24 мин
Персоны грата
Мария Захарова об информационной работе и борьбе с дипфейками
03:29
25 мин
День в истории
"Художественная сила" Михаила Шолохова
03:54
1 мин
На грани
"Шахер-махер" или Такер? Трамп назвал своего возможного вице-президента
03:56
4 мин
Новости
Главные темы часа. 04:00
04:00
4 мин
Карякин. Za спорт
Илья Хвостиков – от спорта к карьере в кино
04:04
50 мин
День в истории
"Выдающиеся заслуги" Бориса Пастернака
04:54
1 мин
На грани
"Проукраинским оленям" приготовиться. США грозят "задушить" "Арктик СПГ 2
04:56
4 мин
Новости
Главные темы часа. 05:00
05:00
4 мин
Не судите сами
Годовщина "Хрустальной ночи" и президентская гонка в США
05:04
23 мин
Не судите сами
Ядерное оружие: кто следит за безопасностью на планете?
05:28
24 мин
Узнать за 90 секунд
Историческая победа французских коммунистов
05:52
2 мин
На грани
"Шахер-махер" или Такер? Трамп назвал своего возможного вице-президента
05:56
4 мин
Новости
Главные темы часа. 06:00
06:00
4 мин
Обсудим?
Путин в Казахстане, панды покидают Вашингтон и рецепты счастья
06:04
50 мин
День в истории
"Строгое мастерство" Ивана Бунина
06:55
1 мин
Узнать за 90 секунд
Четвероногие талисманы – секрет успеха Леонида Гайдая
06:58
1 мин
Новости
Главные темы часа. 07:00
07:00
4 мин
Заря
Обвинения Израиля, угрозы США, День сотрудников МВД и министерство счастья
07:04
114 мин
Узнать за 90 секунд
Бабушка мотоцикла: как повозка на керосине стала байком
08:58
1 мин
Новости
Главные темы часа. 09:00
09:00
4 мин
Пятница с Тиграном Кеосаяном
Лихорадка Киева, Ближний Восток и "ненужный" Блинкен
09:04
114 мин
Узнать за 90 секунд
Дважды первый в мире: крылатый "Муромец" – универсальный боец
10:58
2 мин
Новости
Главные темы часа. 11:00
11:00
4 мин
ИЗОЛЕНТА live
Дело Шабутдинова, отмена НДФЛ многодетным и "Повелитель ветра"
11:04
54 мин
День в истории
"Строгое мастерство" Ивана Бунина
11:58
1 мин
Новости
Главные темы часа. 12:00
12:00
4 мин
Черная пятница
Проход в метро по биометрии, социальные тарифы и интернет-трафик
12:04
24 мин
Новости
Главные темы часа. 12:30
12:30
3 мин
Черная пятница
Новые российские технологии и операционная система "Аврора"
12:33
25 мин
Узнать за 90 секунд
Реальная фантастика художественного театра: заказываешь ты – платим мы
12:58
2 мин
Новости
Главные темы часа. 13:00
13:00
4 мин
Прямой эфир
Всеобщее предупреждение: Вашингтон, Бейрут и Тегеран говорят о войне
13:04
13 мин
Прямой эфир
В США говорят, что Украина уже фактически проиграла. На что надеется Зе?
13:17
11 мин
Новости
Главные темы часа. 13:30
13:30
3 мин
Прямой эфир
Работы очень много: в России не хватает специалистов для ремонта квартир
13:34
12 мин
День в истории
"Художественная сила" Михаила Шолохова
13:58
1 мин
Новости
Главные темы часа. 14:00
14:00
4 мин
Профилактика с Геннадием Онищенко
День науки, новый штамм коронавируса и снижение смертности от онкологии
14:04
54 мин
Узнать за 90 секунд
Вселенский потоп: как московские реки стали подземными
14:58
2 мин
Новости
Главные темы часа. 15:00
15:00
4 мин
Прямой эфир
России не дали подготовить заявления СБ ООН по "Северным потокам"
15:04
12 мин
Прямой эфир
Минэкономразвития ожидает рост ВВП России на уровне трех процентов
15:17
12 мин
Новости
Главные темы часа. 15:30
15:30
3 мин
Прямой эфир
Молдавия хочет ускоренной евроинтеграции
15:34
12 мин
Прямой эфир
Украина не подписала мирный договор с Россией из-за США
15:46
12 мин
День в истории
"Выдающиеся заслуги" Бориса Пастернака
15:58
1 мин
Новости
Главные темы часа. 16:00
16:00
4 мин
Прямой эфир
В США говорят, что Украина уже фактически проиграла. На что надеется Зе?
16:04
11 мин
Новости
Главные темы часа. 16:30
16:30
3 мин
На мушке
Стрелок-санитар отряда "Север" Михаил Цветов
16:33
25 мин
Узнать за 90 секунд
Бабушка мотоцикла: как повозка на керосине стала байком
16:58
1 мин
Новости
Главные темы часа. 17:00
17:00
4 мин
Сенатор Клишас. Да, тот самый
Цели СВО, брожение в Европе и коррупция на Украине
17:04
24 мин
Новости
Главные темы часа. 17:30
17:30
3 мин
Сенатор Клишас. Да, тот самый
Роль ООН в конфликтах, закон об исключительном праве и обращения граждан
17:33
25 мин
День в истории
День полиции
17:58
1 мин
Новости
Главные темы часа. 18:00
18:00
4 мин
Прямой эфир
Будущее Украины и "черная пятница"
18:04
54 мин
Узнать за 90 секунд
Дважды первый в мире: крылатый "Муромец" – универсальный боец
18:58
2 мин
Новости
Главные темы часа. 19:00
19:00
4 мин
Кардиограмма дня
Короткая рабочая неделя, жилье за пятерых детей, запреты для мигрантов
19:04
54 мин
День в истории
"Строгое мастерство" Ивана Бунина
19:58
1 мин
Новости
Главные темы часа. 20:00
20:00
4 мин
уЮтная гостиная
Новые направления в музыке и сочетание несочетаемого
20:04
54 мин
Узнать за 90 секунд
Реальная фантастика художественного театра: заказываешь ты – платим мы
20:58
2 мин
Новости
Главные темы часа. 21:00
21:00
4 мин
Кардиограмма дня
События в зоне СВО, помощь НАТО Киеву и членство в ЕС
21:04
54 мин
День в истории
"Художественная сила" Михаила Шолохова
21:58
1 мин
Новости
Главные темы часа
22:00
4 мин
Черная пятница
Проход в метро по биометрии, социальные тарифы и интернет-трафик
22:04
23 мин
Новости
Главные темы часа
22:30
3 мин
Черная пятница
Новые российские технологии и операционная система "Аврора"
22:33
24 мин
Узнать за 90 секунд
Вселенский потоп: как московские реки стали подземными
22:58
2 мин
Новости
Главные темы часа
23:00
4 мин
Сенатор Клишас. Да, тот самый
Цели СВО, брожение в Европе и коррупция на Украине
23:04
23 мин
Новости
Главные темы часа
23:30
3 мин
Сенатор Клишас. Да, тот самый
Роль ООН в конфликтах, закон об исключительном праве и обращения граждан
23:33
24 мин
День в истории
"Выдающиеся заслуги" Бориса Пастернака
23:58
1 мин
ВчераСегодня
К эфиру
Москва 91,2 FM
Москва 91,2 FM
Санкт-Петербург 91,5 FM
Волгоград 101,1 FM
Казань 105,8 FM
Калининград 87,7 FM
Киров 101,0 FM
Пермь 91,2 FM
Псков 102,6 FM
Самара 99,1 FM
Саратов 105,8 FM
Севастополь 105,6 FM
Симферополь 102,3 FM
Улан-Удэ 102,8 FM
Уфа 91,1 FM
Херсон 88,1 FM
Челябинск 99,5 FM
Якутск 103,6 FM

Сказано в эфире

99+ материалов
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе. Архивное фотоВ НАТО пообещали и впредь помогать Украине. Вопрос – в каком объеме?
21:34
154
Еще
Сказано в эфиреЙенс СтолтенбергНАТОВооруженные силы УкраиныКиевУкраинаСШАВоенная помощьПолитика – Радио SputnikСВО – Радио SputnikОружиеВооружениеФинансирование
Глава Офиса президента Андрей Ермак"Большой хохот на Украине". Правда ли, что в Киеве нет коррупции?
20:03
528
Еще
Сказано в эфиреПодкасты – Радио SputnikОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАндрей КлишасАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийУкраинаКиевКоррупцияПолитика – Радио SputnikОбщество – Радио Sputnik
Владимир Зеленский. Архивное фотоСенатор Клишас: режим на Украине в любой момент может рухнуть
19:07
435
Еще
Сказано в эфиреВладимир ЗеленскийАндрей КлишасАндрей ЕрмакСовет Федерации РФУкраинаКиевПолитика – Радио Sputnikкиевский режимПодкасты – Радио SputnikОбщество – Радио Sputnik
Флаг США на площади Независимости в КиевеТатаров: Украина стала для Америки "кочкой на болоте"
18:08
411
Еще
Сказано в эфиреВооруженные силы УкраиныОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВиктор ОрбанУкраинаАмерикаСШАПолитика – Радио SputnikСВО – Радио SputnikЭкономика – Радио SputnikПодкасты – Радио Sputnik
Женщина прививается от COVID-19. Архивное фото"Рост идет и будет идти". Онищенко о "пироле", гриппе и ОРЗ
17:35
87
Еще
Сказано в эфиреПодкасты – Радио SputnikРоссияГеннадий ОнищенкоЗдоровье – Радио SputnikОбщество – Радио SputnikПолитика – Радио Sputnik Коронавирус COVID-19ГриппЗдравоохранениеМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне"Как призрак": понимают ли в Вашингтоне, что их план по Украине провалился?
16:48
516
Еще
Сказано в эфиреУкраинаКиевСШАВооруженные силы УкраиныПентагонСВО – Радио SputnikПолитика – Радио Sputnik
Канцлер Германии Олаф ШольцПетух гамбургский и "глухарь". Из "дела Олафа Шольца" исчезли два вещдока
16:34
389
Еще
Сказано в эфиреПодкасты – Радио SputnikОлаф ШольцДжо БайденКельнГерманияАнтониу КоштаГамбург (город)ТехнологииПолитика – Радио SputnikЭкономика – Радио SputnikДеньгиНалоги
Президент США Джо Байден Смирительная футболка. Байден обновил свой сценический образ
15:42
116
Еще
Сказано в эфиреДжо БайденАмерикаЕвропаПолитика – Радио SputnikПодкасты – Радио SputnikДональд ТрампСВО – Радио Sputnik
Запуск ракеты в сторону Израиля из сектора ГазаЭксперт: опасения Ирана по поводу расширения войны в Газе подтверждаются
15:12
1163
Еще
Сказано в эфиреИранИзраильСШАБорис ДолговХАМАСХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор Газа
Премьер-министр Венгрии Виктор ОрбанЭксперт: Орбан раскрыл западному обществу важный факт об украинском кризисе
14:18
786
Еще
Сказано в эфиреВиктор ОрбанРоссияУкраинаСВО – Радио SputnikСШАПолитика – Радио SputnikВенгрия
Госсекретарь США Энтони Блинкен в аэропорту Бен Гурион в Тель-Авиве. Архивное фотоКеосаян: унижая Блинкена, на Ближнем Востоке "посылают" США
13:36
286
Еще
Сказано в эфиреБлижний ВостокИзраильСШАЭнтони БлинкенТигран КеосаянХакан ФиданХезболлаХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)эскалацияОбщество – Радио SputnikПолитика – Радио SputnikПодкасты – Радио Sputnik
Владимир Зеленский пилотирует американский истребитель F-16 на симуляторе"Уничтожим на раз-два". Военный эксперт о последней надежде Зеленского
12:51
892
Еще
Сказано в эфиреУкраинаВладимир ЗеленскийТехнологииВооруженные силы УкраиныF-16С-400 «Триумф»СВО – Радио Sputnik
Флаг ЯпонииЭксперт о реакции Японии на выход РФ из соглашения по ЯО: говорить не о чем
12:26
136
Еще
Сказано в эфиреРоссияЯпонияТокиоЯдерное оружиеПолитика – Радио SputnikПодкасты – Радио Sputnik
Еще 13 материалов
Сказано в эфире
Авторы
Подкасты
Оружие
Деньги
В России
В мире
Теги
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Вышинский К.В.
Адрес электронной почты Редакции:
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
Лента новостейМолния
Главные темы часа. 00:00Сокращение добычи нефти, запрет на СПГ из России, политика ЦентробанкаВирус антисемитизмаНешто Кошта? Премьер Португалии ушел из-за коррупционного скандалаГлавные темы часа. 01:00Прогноз ЦБ: российские банки заработают около 3 трлн рублейВеликобритания расширила список антироссийских санкцийИнвесторы смогут приобрести у россиян заблокированные иностранные бумагиЕврокомиссия рекомендует начать интеграцию Украины в ЕСБез срока давностиОдин ДОВСЕ и все – из одного. Договор об обычных вооружениях канул в летуГлавные темы часа. 02:00Заявления ХАМАС, критика от Кличко, раскол общества на УкраинеВсе, что вы хотели знать о Казахстане, но стеснялись спроситьОткуда есть пошла русская земля: Нестор ЛетописецГлавные темы часа. 03:00Гуманитарное перемирие в Газе, доктрины НАТО и членство Украины в ЕСВ эфиреГлавные темы часа. 04:00Зона влияния НАТО, Украина и Молдавия в ЕСПокушение на Филипоненко, истощение оружейных запасов СШАГлавные темы часа. 05:00Главные темы часа. 06:00Разнообразие парковок и штрафы за неправильную стоянкуСундук с сокровищами: кремлевская тайна на пятиметровой глубинеГлавные темы часа. 07:00Новые условия для Украины, Эрдоган в Ташкенте и психическое здоровьеЛюдовик и его "Мерлезонский балет": роуд-муви XVII векаГлавные темы часа. 09:00Путин в Казахстане, переворот Наполеона Бонапарта и защита иммунитетаРимские одежды Минина и Пожарского и другие секреты московского памятникаГлавные темы часа. 11:00Главные темы часа. 11:30Главные темы часа. 12:00На пороге большой войны? Ждать ли эскалации конфликта на Ближнем ВостокеТеперь без лазеек? К чему приведут налоговые поправкиГлавные темы часа. 12:30Лучший подарок - книга: как стать классиком кулинарной литературыГлавные темы часа. 13:00Российско-казахстанские отношения: стратегическое партнерство и экономикаКлючевая ставка, курс рубля, инфляция. Основное из заявление НабиуллинойГлавные темы часа. 13:30Отдых "все включено" на юге России. Дорого?Главные темы часа. 14:00Мария Захарова о дипломатии как искусстве служения РодинеГлавные темы часа. 14:30Мария Захарова об информационной работе и борьбе с дипфейкамиВ моркови все прекрасно: и вкус, и цвет, и корнеплод, и ботваГлавные темы часа. 15:00Премьер Израиля блокирует обмен заложниками с двойным гражданствомЕвропа проигрывает в поединке с РоссиейГлавные темы часа. 15:30Европарламент призвал отменить решение о конфискациях имущества россиянНа Украине нет русского национального меньшинстваГлавные темы часа. 16:00Главные темы часа. 16:30Дизайнер: о 42-м размере и как носить подиумные коллекцииГлавные темы часа. 17:00Илья Хвостиков – от спорта к карьере в киноГлавные темы часа. 18:00Годовщина "Хрустальной ночи" и президентская гонка в СШАГлавные темы часа. 18:30Ядерное оружие: кто следит за безопасностью на планете?Главные темы часа. 19:00Путин в Казахстане, панды покидают Вашингтон и рецепты счастьяГлавные темы часа. 20:00Третья мировая война, противостояние с США и особенности геополитикиГлавные темы часа. 21:00США и Россия обсудили двусторонние отношенияЕС разработал план финансирования Украины на случай венгерского ветоГлавные темы часа. 21:30Израиль согласился на гуманитарные паузы в секторе ГазаЧто ждет россиян за границей?Главные темы часа. 22:00Главные темы часа. 22:30Главные темы часа. 23:00Главные темы часа. 23:30Главные темы часа. 00:00"Выдающиеся заслуги" Бориса Пастернака"Проукраинским оленям" приготовиться. США грозят "задушить" "Арктик СПГ 2Главные темы часа. 01:00День полиции"Шахер-махер" или Такер? Трамп назвал своего возможного вице-президентаГлавные темы часа. 02:00"Строгое мастерство" Ивана БунинаГлавные темы часа. 03:00"Художественная сила" Михаила ШолоховаГлавные темы часа. 04:00Главные темы часа. 05:00Историческая победа французских коммунистовГлавные темы часа. 06:00Четвероногие талисманы – секрет успеха Леонида ГайдаяГлавные темы часа. 07:00Обвинения Израиля, угрозы США, День сотрудников МВД и министерство счастьяБабушка мотоцикла: как повозка на керосине стала байкомГлавные темы часа. 09:00Лихорадка Киева, Ближний Восток и "ненужный" БлинкенДважды первый в мире: крылатый "Муромец" – универсальный боецГлавные темы часа. 11:00Дело Шабутдинова, отмена НДФЛ многодетным и "Повелитель ветра"Главные темы часа. 12:00Проход в метро по биометрии, социальные тарифы и интернет-трафикГлавные темы часа. 12:30Новые российские технологии и операционная система "Аврора"Реальная фантастика художественного театра: заказываешь ты – платим мыГлавные темы часа. 13:00Всеобщее предупреждение: Вашингтон, Бейрут и Тегеран говорят о войнеВ США говорят, что Украина уже фактически проиграла. На что надеется Зе?Главные темы часа. 13:30Работы очень много: в России не хватает специалистов для ремонта квартирГлавные темы часа. 14:00День науки, новый штамм коронавируса и снижение смертности от онкологииВселенский потоп: как московские реки стали подземнымиГлавные темы часа. 15:00России не дали подготовить заявления СБ ООН по "Северным потокам"Минэкономразвития ожидает рост ВВП России на уровне трех процентовГлавные темы часа. 15:30Молдавия хочет ускоренной евроинтеграцииУкраина не подписала мирный договор с Россией из-за СШАГлавные темы часа. 16:00Главные темы часа. 16:30Стрелок-санитар отряда "Север" Михаил ЦветовГлавные темы часа. 17:00Цели СВО, брожение в Европе и коррупция на УкраинеГлавные темы часа. 17:30Роль ООН в конфликтах, закон об исключительном праве и обращения гражданГлавные темы часа. 18:00Будущее Украины и "черная пятница"Главные темы часа. 19:00Короткая рабочая неделя, жилье за пятерых детей, запреты для мигрантовГлавные темы часа. 20:00Новые направления в музыке и сочетание несочетаемогоГлавные темы часа. 21:00Сказано в эфире