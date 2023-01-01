Сказано в эфире

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С точки зрения здравого смысла
Сокращение добычи нефти, запрет на СПГ из России, политика Центробанка
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День в истории
Вирус антисемитизма
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На грани
Нешто Кошта? Премьер Португалии ушел из-за коррупционного скандала
00:56
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Новости
Главные темы часа. 01:00
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Кардиограмма дня
Прогноз ЦБ: российские банки заработают около 3 трлн рублей
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Кардиограмма дня
Великобритания расширила список антироссийских санкций
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11 мин
Кардиограмма дня
Инвесторы смогут приобрести у россиян заблокированные иностранные бумаги
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Кардиограмма дня
Еврокомиссия рекомендует начать интеграцию Украины в ЕС
01:41
12 мин
День в истории
Без срока давности
01:53
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На грани
Один ДОВСЕ и все – из одного. Договор об обычных вооружениях канул в лету
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4 мин
Новости
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Перископ: взгляд из глубины
Заявления ХАМАС, критика от Кличко, раскол общества на Украине
02:04
49 мин
День в истории
Все, что вы хотели знать о Казахстане, но стеснялись спросить
02:54
1 мин
Узнать за 90 секунд
Откуда есть пошла русская земля: Нестор Летописец
02:57
3 мин
Новости
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03:00
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Кардиограмма дня
Гуманитарное перемирие в Газе, доктрины НАТО и членство Украины в ЕС
03:04
50 мин
День в истории
В эфире
03:54
1 мин
На грани
Один ДОВСЕ и все – из одного. Договор об обычных вооружениях канул в лету
03:56
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Новости
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Теория заблуждений
Зона влияния НАТО, Украина и Молдавия в ЕС
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Теория заблуждений
Покушение на Филипоненко, истощение оружейных запасов США
04:30
24 мин
День в истории
Вирус антисемитизма
04:55
1 мин
На грани
Нешто Кошта? Премьер Португалии ушел из-за коррупционного скандала
04:56
4 мин
Новости
Главные темы часа. 05:00
05:00
4 мин
С точки зрения здравого смысла
Сокращение добычи нефти, запрет на СПГ из России, политика Центробанка
05:04
49 мин
День в истории
Без срока давности
05:54
1 мин
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Откуда есть пошла русская земля: Нестор Летописец
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Лосева. Все будет ru
Разнообразие парковок и штрафы за неправильную стоянку
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Городская инфраструктура для автомобилистов и "Умный город"
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День в истории
Все, что вы хотели знать о Казахстане, но стеснялись спросить
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Сундук с сокровищами: кремлевская тайна на пятиметровой глубине
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Путин в Казахстане, переворот Наполеона Бонапарта и защита иммунитета
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Городская инфраструктура для автомобилистов и "Умный город"
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В моркови все прекрасно: и вкус, и цвет, и корнеплод, и ботва
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ЕС разработал план финансирования Украины на случай венгерского вето
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21:58
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22:04
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Новости
Главные темы часа. 22:30
22:30
3 мин
Не судите сами
Ядерное оружие: кто следит за безопасностью на планете?
22:33
24 мин
Узнать за 90 секунд
В моркови все прекрасно: и вкус, и цвет, и корнеплод, и ботва
22:58
1 мин
Новости
Главные темы часа. 23:00
23:00
4 мин
Прямой эфир
Европарламент призвал отменить решение о конфискациях имущества россиян
23:04
12 мин
Прямой эфир
На Украине нет русского национального меньшинства
23:16
12 мин
Новости
Главные темы часа. 23:30
23:30
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Служебный вход
Дизайнер: о 42-м размере и как носить подиумные коллекции
23:33
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День в истории
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Мария Захарова о дипломатии как искусстве служения Родине
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Мария Захарова об информационной работе и борьбе с дипфейками
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04:00
4 мин
Карякин. Za спорт
Илья Хвостиков – от спорта к карьере в кино
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04:56
4 мин
Новости
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Годовщина "Хрустальной ночи" и президентская гонка в США
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Историческая победа французских коммунистов
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"Шахер-махер" или Такер? Трамп назвал своего возможного вице-президента
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Бабушка мотоцикла: как повозка на керосине стала байком
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В НАТО пообещали и впредь помогать Украине. Вопрос – в каком объеме?
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20:03
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Сенатор Клишас: режим на Украине в любой момент может рухнуть
19:07
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18:08
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"Рост идет и будет идти". Онищенко о "пироле", гриппе и ОРЗ
17:35
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"Как призрак": понимают ли в Вашингтоне, что их план по Украине провалился?
16:48
516
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Украина
Киев
США
Вооруженные силы Украины
Пентагон
СВО – Радио Sputnik
Политика – Радио Sputnik
Петух гамбургский и "глухарь". Из "дела Олафа Шольца" исчезли два вещдока
16:34
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Подкасты – Радио Sputnik
Олаф Шольц
Джо Байден
Кельн
Германия
Антониу Кошта
Гамбург (город)
Технологии
Политика – Радио Sputnik
Экономика – Радио Sputnik
Деньги
Налоги
Смирительная футболка. Байден обновил свой сценический образ
15:42
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Джо Байден
Америка
Европа
Политика – Радио Sputnik
Подкасты – Радио Sputnik
Дональд Трамп
СВО – Радио Sputnik
Эксперт: опасения Ирана по поводу расширения войны в Газе подтверждаются
15:12
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Иран
Израиль
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Борис Долгов
ХАМАС
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Палестина
Сектор Газа
Эксперт: Орбан раскрыл западному обществу важный факт об украинском кризисе
14:18
786
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Виктор Орбан
Россия
Украина
СВО – Радио Sputnik
США
Политика – Радио Sputnik
Венгрия
Кеосаян: унижая Блинкена, на Ближнем Востоке "посылают" США
13:36
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Ближний Восток
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Хакан Фидан
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
эскалация
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Политика – Радио Sputnik
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"Уничтожим на раз-два". Военный эксперт о последней надежде Зеленского
12:51
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Украина
Владимир Зеленский
Технологии
Вооруженные силы Украины
F-16
С-400 «Триумф»
СВО – Радио Sputnik
Эксперт о реакции Японии на выход РФ из соглашения по ЯО: говорить не о чем
12:26
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Россия
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Ядерное оружие
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